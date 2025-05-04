İznik Gölü'nde piknik yapan çocuğun bulduğu 1916 Alman yapımı top mermisi imha edildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü sahilinde oyun oynayan 13 yaşındaki bir çocuk, Alman yapımı 1916 yılı üretimi olan patlamamış bir top mermisi buldu. Durumun farkına varan ailesi hemen polise haber verdi. Polis ekipleri, bulunan cismin patlamamış bir top mermisi olduğunu belirledi ve bomba imha ekibi çağrıldı. Bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, ailesiyle gittiği İznik Gölü sahilinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, Alman yapımı 1916 yılı üretimi olan patlamamış top mermisi buldu. Top mermisi, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.
Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline piknik yapmak için gelen ailenin bir çocuğu, oyun oynadığı sırada bir cisim buldu. Ailelenin de durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cismin Alman yapımı 1916 yılı üretimi patlamamış top mermisi olduğunu belirledi. Ekipler çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti.