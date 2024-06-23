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İznik Gölü'nde Jetski Faciası

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Bursa'da İznik Gölü'nde serinlemek için jetskiyle gezintiye çıkan genç kız, jetskiden düşerek sulara gömüldü. 25 yaşındaki kızı arama çalışmaları sürüyor.

İznik Gölü'nde jetski faciası

Jetski'den düşen genç kız sulara gömüldü

Jetski'den düşen kızı arama çalışmaları sürüyor

BURSA - Bursa'da İznik Gölünde serinlemek için jetskiyle gezintiye çıkan genç kız, erkek arkadaşının arkasından düşerek sulara gömüldü. 25 yaşındaki kızı arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın İznik Gölünde serinlemek için gelen genç kız, erkek arkadaşıyla birlikte jetskiye binmek istedi. Bindikleri jetskiyle birlikte tur atmaya başlayan gençlerden 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Bir anda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi.

Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Kızın düştüğü yerde arama çalışmaları devam ederken, kızın arkadaşları ne yapacaklarını şaşırdı.

Olayla ilgili tahkikat da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İznik Gölü Bursa Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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