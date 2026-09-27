İzne gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci Konya Emirgazi'de düğünde kurşun isabetiyle öldü

Konya'nın Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun memleketine izne gelen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. Ağır yaralanan Deveci hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşun, yakınının düğünü için izinli olarak ilçeye gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deveci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında A.Ü. gözaltına alındı. Serkan Deveci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. İstanbul'da görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Deveci'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı