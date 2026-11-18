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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yükselen silah sesleri ekipleri harekete geçirdi. Polis ekipleri olay yerinde kovan araştırdı.

Olay, dün gece Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çevreden yükselen silah sesleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye şerit çekildi. Ekipler çevrede kovan araştırması yaptı.

Polis ekiplerinin şahsın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı