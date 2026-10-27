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İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda tramvay 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandı

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İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda tramvay 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda tramvay 2 kadına çarptı, biri ağır yaralandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Milli İrade Meydanı tramvay hattında Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı; birinin durumunun ciddiyetini koruduğu, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına tramvay çarptı. Kazada kadınlardan biri ağır yaralandı.

Kaza, Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altında kalan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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