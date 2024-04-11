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İzmit'te ısı yalıtım malzemelerinin bulunduğu kulübede yangın çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ısı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Geçit Sokak'ta boş arazide bulunan kulübede meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple kulübede yangın çıktı. Kulübede bulunan ısı yalıtım malzemelerinin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ısı yalıtım malzemelerinin tamamı yandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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