İzmit'te İnşaat İşçisi Mesai Arkadaşını Yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mesai arkadaşını kesici aletle ağır yaralayan inşaat işçisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak'ta bulunan inşaat şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye işçisi Ü.C.Ç., mesai arkadaşı D.K'yi kesici aletle hayati tehlike arz edecek şekilde yaraladı. D.K. kanlar içinde yerde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ü.C.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Ü.C.Ç., kasten öldürmeye teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ