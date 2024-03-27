Tartıştığı ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkan ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Zanlı polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇIKAN TARTIŞMADA AĞABEYİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Kan donduran olay, Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Birliktealkol içtikleri iddia edilen 22 yaşındaki Mert P. ile 45 yaşındaki ağabeyi Murat P. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla ağabeyinin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

OLAY SIRASINDA EVDE BULUNAN ANNE GÖZALTINDA

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAETİN NEDENİ SORUŞTURMAYLA ORTAYA ÇIKACAK

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Murat P. karakola götürüldü. Mert P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.