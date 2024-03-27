Üye Girişi
Haberler

Tartıştığı ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkan ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Zanlı polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇIKAN TARTIŞMADA AĞABEYİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Kan donduran olay, Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Birliktealkol içtikleri iddia edilen 22 yaşındaki Mert P. ile 45 yaşındaki ağabeyi Murat P. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla ağabeyinin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Tartıştığı ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü

OLAY SIRASINDA EVDE BULUNAN ANNE GÖZALTINDA

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tartıştığı ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü

CİNAETİN NEDENİ SORUŞTURMAYLA ORTAYA ÇIKACAK

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Murat P. karakola götürüldü. Mert P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Muş Korkut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu kimdir? DEM Parti Kilis Hasköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Hasköy adayı Rehber Karakaya kimdir? DEM Parti Kilis Bulanık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Bulanık adayı Aryan Doğan kimdir? Mustafa Doğan kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Keban Belediye Başkan adayı Mustafa Doğan kaç yaşında, nereli? Şerif Akmeşe kimdir? CHP Manisa Demirci Belediye Başkan Adayı Şerif Akmeşe Kaç yaşında, nereli? Tekirdağ Belediyesi hangi parti? Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir? Muhammed Onur Omrak kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Merkez Belediye Başkan adayı Muhammed Onur Omrak kaç yaşında, nereli? Fatih Çapan kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Baskil Belediye Başkan adayı Fatih Çapan kaç yaşında, nereli? Ahmet Öküzcüoğlu kimdir? CHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu Kaç yaşında, nereli? Besim Dutlulu kimdir? CHP Manisa Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu Kaç yaşında, nereli? Fuat Mintaş kimdir? CHP Manisa Ahmetli Belediye Başkan Adayı Fuat Mintaş Kaç yaşında, nereli? Esenler Belediyesi hangi parti? Esenler Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir? Sinem Kobal Ömer dizisine mi katılıyor? Sinem Kobal setten ne paylaştı? Volkan Gökmen kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Arıcak Belediye Başkan adayı Volkan Gökmen kaç yaşında, nereli? Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? 31 Mart Yerel Seçimleri'de oy kullanmama cezası var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title