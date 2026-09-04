Haberler

İzmit'te Makaron Operasyonu: 21 Bin 500 Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 iş yerine yapılan operasyonda 21 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 iş yerine yapılan operasyonda 21 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde faaliyet gösteren 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Ekiplerin iş yerlerinde gerçekleştirdiği aramalarda 21 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

UEFA'dan Fenerbahçeli futbolculara şok ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

Gemi faciası bakanın ardından 3 kişiyi daha koltuğundan etti
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz hoca
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi

İki ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek’in ardından en yakınları da ifadeye çağrıldı