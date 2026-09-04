İzmit'te Makaron Operasyonu: 21 Bin 500 Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 iş yerine yapılan operasyonda 21 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde faaliyet gösteren 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Ekiplerin iş yerlerinde gerçekleştirdiği aramalarda 21 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı