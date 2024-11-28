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Hiç evlenmemiş adama "boşanma davası" tebligatı gönderildi

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İzmir'de Aytuğ Arduç isimli şahıs, hiç evlenmediği halde kendisine gönderilen "boşanma davası" tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. 32 yaşındaki Arduç, yaşadığı talihsiz olay sebebiyle kız arkadaşıyla da tartıştığını söyledi.

İzmir'de daha önce hiç evlenmemiş Aytuğ Arduç isimli şahsa "boşanma davası" tebligatı gönderildi. Arduç olay nedeniyle kız arkadaşıyla sorun yaşadığını da söyledi.

Bayraklı ilçesinde özel bir firmada çalışan Aytuğ Arduç, evine gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı. Daha önce hiç evlenmeyen Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kendi adına gönderilen 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)' yazılı tebligatı görünce şaşkınlık yaşadı. Daha sonra avukatına bu yazıyı sorduğunda tebligatta yazım yanlışı olduğunu öğrendiğini aktaran Arduç, kız arkadaşına ise durumu izah ederken tartıştıklarını söyledi.

Hiç evlenmemiş adama 'boşanma davası' tebligatı gönderildi

"KIZ ARKADAŞIMA NASIL AÇIKLAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Pandemi öncesi online satış yaptığını ve iade nedeniyle açılan mahkemede eve tebligat geldiğini, bu tebligatta yazım yanlışı olduğunu öğrendiğini aktaran Arduç, "Satılan bir üründen memnun kalmayan müşteriler tüketici hakem heyetine ve mahkemeye başvuruyor. Böyle durumlarla avukatım ilgileniyor ancak evraklar bana da geliyor. Bir gün yine böyle bir evrak geldi ve bu evrakta yazan 'boşanma davası' yazısını görünce hayretler içerisinde kaldım. 32 yaşındayım, bekarım ve hayatımda hiç evlenmedim. Tabii bunu kime nasıl bir şekilde açıklayacağımı da bilemedim. Kız arkadaşım var, bunu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Başta bana kızdı, hatta tartıştık. 'Bana boşanma davası geldi, hem de çekişmeli, şiddetli geçimsizlik' dedim. Sonra işin içinde bir yanlışlık olduğuna o da inandı" dedi.

"BEN ŞİMDİ KİMİNLE BOŞANACAĞIM"

Günlerdir yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadığını söyleyen Arduç, "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım" diye konuştu.

Hiç evlenmemiş adama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıil İnel:

Yargı şu an o kadar kötü ki bunlar sadece haber yapılanlar. Başvuru dilekçelerini okuyanların ruh haline göre sistemden kayıt yapılıyor. Yaptığım çok farklı bir başvuru için kontrol ettiğimde bana da boşanma davası yazılmış. İtiraz ettim ve düzelttiler. Torpille gelenler hukukta hukuk bırakmadılar. Okunmadan gelişigüzel işlemler yapılıyor.

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

BU RASI TÜRKİYE HER ŞEY NORMALDIR HİÇ ARACI OLMAYADA TRAFİK CEZASI GELİYOR HİÇ EVİ OLMAYADA. EMLAK VERGİSİ GELİYOR HER ŞEY NORMAL

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