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İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi

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İzmir'de 15 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 3'ncü gününde de devam ediyor. Alevlere 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel müdahale ediyor. Yangında 17 ev yanarken, 105 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi. NASA'nın uydu görüntülerine göre İzmir'de 941 hektar alan alevlere teslim oldu. Yanan bölgelerdeki hasar ise havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos tarihinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekiplerin yangını söndürme mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü alanlarda oluşan tahribatın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilenirken alevlere 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personelle müdahale ediliyor.

İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi

Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi

941 HEKTARDA SÜREN YANGIN UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki yangından etkilenen ve tahliye edilen bölgeleri paylaştı. Sancaklı Mahallesinde 170, Doğançay Mahallesinde 500, Zübeyde Mahallesinde 50, Onur Mahallesinde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaş tahliye edildi. Bayındır İlçesinde ise 100 kişi tahliye edildi.

İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi

Yangının bölgedeki etkisi, Nasa'nın uydu görüntülerine yansıdı. Haritada, İzmir'in büyük bir bölümünün alevler içerisinde kaldığı görüldü. NASA verilerine göre İzmir'de 941 hektar alan alevlere teslim olmuş durumda.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Orman Yangını Helikopter 3-sayfa İzmir NASA Çevre 3.Sayfa Yaşam Haberler

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