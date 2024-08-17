İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos tarihinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekiplerin yangını söndürme mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü alanlarda oluşan tahribatın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilenirken alevlere 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personelle müdahale ediliyor.

Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

941 HEKTARDA SÜREN YANGIN UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki yangından etkilenen ve tahliye edilen bölgeleri paylaştı. Sancaklı Mahallesinde 170, Doğançay Mahallesinde 500, Zübeyde Mahallesinde 50, Onur Mahallesinde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaş tahliye edildi. Bayındır İlçesinde ise 100 kişi tahliye edildi.

Yangının bölgedeki etkisi, Nasa'nın uydu görüntülerine yansıdı. Haritada, İzmir'in büyük bir bölümünün alevler içerisinde kaldığı görüldü. NASA verilerine göre İzmir'de 941 hektar alan alevlere teslim olmuş durumda.