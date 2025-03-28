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İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Babası Ahmet Elban Hayatını Kaybetti

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Babası Ahmet Elban Hayatını Kaybetti
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İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın babası Ahmet Elban, Kırşehir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze töreni cumartesi günü düzenlenecek.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın babası Ahmet Elban, Kırşehir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vali Süleyman Elban'ın babası Ahmet Elban, rahatsızlığı sebebiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yoğun bakımda olan Elban, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Elban için cumartesi günü Kırşehir'de bulunan Ali Çam Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Vali Elban'ın babası Ahmet Elban, Bağbaşı Mezarlığı'na defnedilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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