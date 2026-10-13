Haberler

İzmir Urla'da jandarmanın durdurduğu araçta 34 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Urla'da jandarmanın durdurduğu araçta 34 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir-Çeşme otoyolu Urla gişelerinde 12 Ekim'de denetim yapan jandarma, şüphelendiği aracı durdurdu; araçta 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine sevk edilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından otoyol gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir-Çeşme otoyolu Urla gişeler mevkiinde 12 Ekim günü denetim yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak inceleme yaptı. Araçta yapılan aramada 34 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler ve araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.K. hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan göçmenler de sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü

TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı

Canlı yayın devam ederken yaka paça aldılar
4 tabut yan yana! Biri 3 aylık bebeğini, diğeri doğmamış evladını geride bıraktı

Biri 3 aylık bebeğini, diğeri doğmamış evladını geride bıraktı
Eskişehir'de 2 kadın hırsız yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı

İki kadın yakayı ele verdi! Üzerlerinden servet çıktı
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti

Geliyor, gelmekte olan!
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı