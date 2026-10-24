İzmir Torbalı'da jandarma operasyonunda bin 63 gram metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bin 63 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 22 Ekim günü İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkmenköy Mahallesi'ndeki bir adreste adli arama yaptı. Yapılan aramada bin gramı sıvı olmak üzere toplam bin 63 gram metamfetamin maddesi ile 3 uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.A. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı