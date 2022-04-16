İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince bir evde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğunu tespit etti. Ekiplerce tespit edilen eve yapılan operasyonda, evin içinde farklı yerlere gizlenmiş 200 gram esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i kadın 2 şüpheli, N.F. (38) ve İ.Ç. (26) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - İZMİR