İzmir Narlıdere'de çöp alanındaki yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir Narlıdere'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki çöp ve atık dolu alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Atıkların tutuşmasıyla çevreyi duman altında bırakan kara dumanlar kilometrelerce mesafeden görüldü.
İzmir Narlıdere'de çöp ve atıkların gelişigüzel atıldığı boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki çöp ve atıkların bulunduğu arazide meydan geldi. Gelişigüzel atılmış çeşitli atıklar ve çöpler tutuşarak çevreyi duman altında bıraktı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce mesafeden görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alevler kısa zamanda kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı