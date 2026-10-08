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İzmir Konak'ta Sercan Sayal suç örgütü üyesi 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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İzmir Konak'ta Sercan Sayal suç örgütü üyesi 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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İzmir’in Konak ilçesinde 5 Ekim 2026’da bir iş yeri ile park halindeki aracın kundaklanmasına ilişkin Sercan Sayal Organize Suç Örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yeri ile park halindeki aracı kundakladıkları belirlenen 'Sercan Sayal Organize Suç Örgütü' üyesi 5 şüpheli, emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Olay, 5 Ekim 2026 günü saat 03.15 sıralarında Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri ile iş yerinin önünde park halinde duran bir araç kundaklandı. Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı müşterek çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, olayın 'Sercan Sayal Organize Suç Örgütü' üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda olayın faili olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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