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İzmir Konak'ta iş yerine düzenlenen operasyonda 672 sikke ele geçirildi

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İzmir Konak'ta iş yerine düzenlenen operasyonda 672 sikke ele geçirildi Haber Videosunu İzle
İzmir Konak'ta iş yerine düzenlenen operasyonda 672 sikke ele geçirildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 672 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 672 adet sikke ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 672 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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