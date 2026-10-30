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İzmir Konak'ta aracın önü kesilerek 9 aylık bebeğiyle yolda olan sürücü tehdit edildi

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İzmir Konak'ta aracın önü kesilerek 9 aylık bebeğiyle yolda olan sürücü tehdit edildi Haber Videosunu İzle
İzmir Konak'ta aracın önü kesilerek 9 aylık bebeğiyle yolda olan sürücü tehdit edildi
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İzmir Konak'ta gece Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda çıkan tartışmada, eşi ve 9 aylık bebeğiyle yolda olan sürücü, aracının önü kesilerek tehdit edildi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, 'Bebek var, korkuyor' denmesine rağmen şüpheliler tehditlerini sürdürdü.

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki sürücüler arasında çıkan tartışmada, 9 aylık bebeği ve eşi bulunan adam aracın önü kesilerek tehdit edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan ve eşi ile 9 aylık bebeğiyle birlikte ilerleyen bir sürücü ile öndeki başka bir aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öndeki araçtan inen iki şahıs, diğer aracın önünü keserek camın açılmasını istedi. Otomobildeki kadının cep telefonuyla kayıt yapmasına sinirlenen şüpheliler, çekimi durdurmalarını talep etti. Daha sonra kendi araçlarına binen şüpheliler, trafikte diğer aracı taciz etmeye devam etti.

Araçtakiler ve 9 aylık bebek korku dolu anlar yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçtakilerin "Bebek var, korkuyor" demesine rağmen şüphelilerin tehditlerini sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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