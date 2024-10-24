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İzmir Kınık'ta Ziraat Arazisinde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

İzmir Kınık'ta Ziraat Arazisinde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
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İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçrarken hızla müdahale başladı. Yangına havadan ve karadan ekipler sevk edildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 12.32'de ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde meydana gelirken, alevler ormanlık alana da sıçradı. Yangının başlamasından 5 dakika sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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