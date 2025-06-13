İzmir Karaburun'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

İzmir Karaburun'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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İzmir Karaburun'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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İzmir'in Karaburun ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahaleye başlandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, saat 11.52'de 2 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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