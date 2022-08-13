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İzmir haberi... Dikili'de kadın cinayeti

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İzmir haberi... Dikili'de kadın cinayeti

Gelen İzmir haberine göre İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Hanife Çakıcı (33) iddiaya göre, sürekli şiddet gördüğü eşi Haydar Çakıcı'dan (34) kaçmak için gittiği otobüs terminalinde eşi tarafından bıçaklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Hanife Çakıcı (33) iddiaya göre, sürekli şiddet gördüğü eşi Haydar Çakıcı'dan (34) kaçmak için gittiği otobüs terminalinde eşi tarafından bıçaklandı. Aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Hanife Çakıcı yaşamını yitirirken, katil zanlısı Haydar Çakıcı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Dikili Otobüs Terminalinde meydana geldi. Biri erkek, diğeri kız 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı (33) iddiaya göre, defalarca şiddet gördüğü eşinden kaçmak için otobüs terminaline gitti. Hanife Çakıcı'yı terminalde yakalayan Haydar Çakıcı, genç kadını göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Hanife Çakıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hanife Çakıcı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın hemen ardından polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Haydar Çakıcı ise emniyete götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dikili İzmir 3. Sayfa Haberler

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