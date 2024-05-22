Üye Girişi
Haberler

İzmir Gaziemir'de Zehir Tacirine Operasyon: 36 Kök Kenevir Bitkisi ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Gaziemir'de yapılan operasyonda bir zehir tacirine ait evde 36 kök kenevir bitkisi, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikat devam ediyor.

İzmir Gaziemir'de, bir zehir tacirine yönelik operasyonda 36 kök kenevir bitkisi, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti ve Hint keneviri" yetiştirdiği öğrenilen M.Y.'nin (42) evine baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheliden; 36 kök kenevir bitkisi, 4 şişe içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen 4 kilo 158 gram narkotik madde, 4 şişe içerisinde metamfetamin yapımında kullanılan 6 kilo 138 gram kimyasal sıvı ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise; 3 ayrı kağıda sarılan içimlik esrar maddesi, 1 adet içimlik metamfetamin maddesi ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın ve şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziemir Kenevir İzmir Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title