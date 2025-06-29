İzmir Gaziemir'de Orman Yangını: Dozer Alevler Arasında Kaldı

İzmir Gaziemir'de Orman Yangını: Dozer Alevler Arasında Kaldı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait dozer, alevlerin arasında kaldı. Dozer sürücüsü son anda kurtulurken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir dozer alevlerin arasında kalarak yanarken, dozer sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangın, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangına destek amacıyla Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nden gönderilen dozer, müdahale sırasında alevler içinde kaldı. Dozeri kullanan sürücü, aracı terk ederek son anda kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangının yayılması önlenirken, alevlerin arasında kalan iş makinesi ise kullanılamaz hale geldi. Dozer operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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