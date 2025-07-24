İzmir Dikili'de Orman Yangını, Yol Ulaşıma Kapandı

İzmir Dikili'de Orman Yangını, Yol Ulaşıma Kapandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı ve İzmir-Çanakkale yolu ulaşıma kapatıldı. Yangına itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'i Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir- Çanakkale yolu ulaşıma kapanırken, yangına müdahale devam ediyor.

Yangın bugün akşam saatlerinde Bozbayır tepesindeki makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan alevlere ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Kısa bir süre sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle karadan ve havadan da helikopterle müdahale devam etti. 5 saatlik çalışmanın ardından alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekipler yangın bölgesinde yoğun çalışma sergilerken, rüzgarın etkisi ile kuru otlar tekrar tutuştu ve alevler doğu istikametine ilerlemeye başladı. Bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın İzmir Çanakkale yolunu tehlikeye düşürünce yol araç geçişine kapatıldı.

Devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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