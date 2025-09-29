Haberler

İzmir'den Muğla'ya Düzensiz Göçmen Taşırken Yakalandılar

İzmir'den Muğla'ya Düzensiz Göçmen Taşırken Yakalandılar
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol jandarması tarafından yapılan operasyonla, İzmir'den Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmekte olan 4 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenler gerekli işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

İzmir'den Muğla'ya gittikleri tespit edilen 4 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol jandarması tarafından yakalandı.

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 1'i kadın 4 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisinin olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde düzensiz göçmenlerin İzmir'den Muğla'nın Bodrum ilçesine götürüldüğü belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

