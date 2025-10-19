Haberler

İzmir'den Buldan'a Dönüşte Tur Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Ölü, 5 Yaralı

İzmir'den Buldan'a Dönüşte Tur Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Ölü, 5 Yaralı
İzmir'den Buldan'a turistik gezi için giden otobüs, dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'den Buldan'a ziyarete gelen tur otobüsü dönüş yolunda şarampole yuvarlanması sonucu, 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir'den Buldan'a ziyarete gelen tur otobüsü dönüş yolunda Oğuz Mahallesi mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tur otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu yaralı ilk müdahalelerin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne ve Denizli'deki hastanelere sevk edildi.

Bir vatandaş ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir vatandaş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında hayatını kaybeden 2 şahıs otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

