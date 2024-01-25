İzmir'deki korkunç cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sırtından tabancayla vurulup daha sonra kaçtığı otomobiliyle kaza yaptıktan sonra hastanede yaşamını yitiren Recep Baysener'in ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saat 17.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana gelen olayda, B.A. tarafından sırtından tabancayla vurulduğu öğrenilen Recep Baysener (31), otomobiliyle kaçtığı esnada kaza yapmıştı. Kontrolden çıkarak ters dönen aracın içerisinde bulunan Baysener, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ayrıca meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli B.A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Urla'da bir arkadaşının evinde saklandığı anlaşılan şüpheli, düzenlenen operasyonda suç aletiyle birlikte yakalanmıştı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devamında K.A., D.C. ve Ö.B., isimli şüpheliler de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.