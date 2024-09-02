Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde omuz atma yüzünden meydana geldiği ileri sürülen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın detayları ve görüntülerdeki anlar haberde yer alıyor.

İzmir'deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde omuz atma yüzünden meydana geldiği ileri sürülen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 31 Ağustos akşamı ilçede bulunan Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ve ağabeyi F.K. ile birlikte parkta bulunan Furkan Can Soyata arasında 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanındaki bıçakla Soyata'yı yaraladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken durumu kritik olan Furkan Can Soyata, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen olay parktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde S.K.'nin bankta oturan 3 kişinin yanına geldiği, daha sonra aralarındaki tartışmanın kavgaya döndüğü ve Soyata'nın S.K. tarafından bıçaklandıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

S.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Kemalpaşa 3-sayfa İzmir Güvenlik Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? Ahmet Can Dündar'ın sevgilisi kim? Ahmet Can Dündar kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 6. Sezon ne zaman? Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu? 2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta?
title