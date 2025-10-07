Haberler

İzmir'deki karakol saldırısında dikkat çeken iddia! Baba DAEŞ bağlantılı mı?

İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle düzenlenen ve 2 polisimiz şehit olduğu saldırıya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, 16 yaşındaki saldırganın babasının terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı tespit edildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne gerçekleştirilen ve 2 polisimizin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 6 yaşındaki saldırgan ile babasının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklanmıştı.

BABASININ DAEŞ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Yaşanan saldırıya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. 16 yaşındaki saldırgan E.B.'nin babası N.B.'nin terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı tespit edildi.

N.B.'nin çocuğu E.B.'yi özel olarak yetiştirdiği, silahlı eğitim verdiği ve saldırıda kullandığı yönünde şüphe üzerine araştırma yapıldığı da belirtildi.

