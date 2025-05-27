İzmir'deki Fast-Food Restoranında Genç Çalışana Azar
İzmir Buca'da bir fast-food restoranında genç bir çalışan, yüksek sesle azarlanıp paspas yapmaya zorlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan genç çalışan, yaşadığı bu durum karşısında ne yapacağını bilemezken, restoranın müşterileri yetkili şahsa tepki gösterdi.
Dünyaca ünlü bir fast-food zincirinin İzmir'in Buca ilçesindeki restoranında skandal bir olay yaşandı. Restoran yöneticisi, genç çalışanı müşterilerin yanında yüksek sesle azarlayıp yeniden paspas yapmaya zorladı.
HERKESİN İÇİNDE AZARLANINCA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Genç çalışan, gördüğü tavır karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladı. O andan itibaren restoranda ortalık karıştı.
"SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN?"
Bir müşteri, restoran yöneticisine tepki gösterdi. Müşteri yöneticiye, "Sen kendini ne sanıyorsun?" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma esnasında genç çalışanın yerleri silmeye devam ettiği görüldü.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa