İzmir'deki fabrika yangını panik yarattı

Güncelleme:
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir endüstriyel galvaniz fabrikasında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çoraklar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir endüstriyel galvaniz fabrikasının ek binasında yangın çıktı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Henüz belirlenemeyen nedenle binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmaları başladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
