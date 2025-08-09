İzmir'deki fabrika yangını panik yarattı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir endüstriyel galvaniz fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çoraklar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir endüstriyel galvaniz fabrikasının ek binasında yangın çıktı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Henüz belirlenemeyen nedenle binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmaları başladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.