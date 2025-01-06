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İzmir'de Yol Verme Kavgasında 22 Yaşındaki Sürücü Bıçaklandı

İzmir'de Yol Verme Kavgasında 22 Yaşındaki Sürücü Bıçaklandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki sürücü M.H., 4 yerinden bıçaklandı. Olay sonrası kaçan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. M.H.'nin durumu ağır.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yol verme kavgasında 4 yerinden bıçaklanan 22 yaşındaki sürücü hastanede tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. Kavga anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 4 Ocak gecesi ilçeye bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme yüzünden sürücü M.H. ile diğer araçtaki 4 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan olayda araçtan inen 4 kişi M.H.'nin üzerine yürüdü. M.H. vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.H., ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları incelemesi ve saha çalışması sonucu A.C.F. (22), İ.Z.(19), M.Y. (25) ve E.Y. (22) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı M.H.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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