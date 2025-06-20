İzmir'de korkunç olay: Yola yatan kadının üzerinden 2 araba geçti

İzmir'de korkunç olay: Yola yatan kadının üzerinden 2 araba geçti
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Buca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın, trafikte yatan haldeyken iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, akan trafikte yolun ortasına yatan kadın, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 05.10 sıralarında Efeler Mahallesi Şirinyer Hipodromu yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Zeliha Özbaş (50), akan trafiğe aldırış etmeden aniden yola atladı. Araç sürücüleri, kadına çarpmamak için ani manevralar yaparak kazayı son anda önledi. Ancak kadın bir süre sonra yolun ortasına uzandı. Karşı yönlerden gelen ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki aracın çarpması sonucu Zeliha Özbaş ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Özbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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