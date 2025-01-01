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İzmir'de Yeni Yıl Kutlamalarında Kuru Sıkı Tabanca ile Ateş Açan Şahıs Yakalandı

İzmir'de Yeni Yıl Kutlamalarında Kuru Sıkı Tabanca ile Ateş Açan Şahıs Yakalandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta yürüyen M.A., kuru sıkı tabanca ile havaya 2 el ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.'ya adli işlem yapıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta yürüdüğü esnada kuru sıkı tabanca ile havaya 2 el ateş eden bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

İzmir'de yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli kutlamalar yapılırken, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde ise sokakta yürüyen M.A., isimli bir şahıs kuru sıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Adli işlem uygulandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.'ya, '5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan idari para cezasının kesildiği öğrenildi. M.A., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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