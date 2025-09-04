Haberler

İzmir'de Yaz Boyunca Uyuşturucu Operasyonları: 11 Tutuklama

İzmir'de Yaz Boyunca Uyuşturucu Operasyonları: 11 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde düzenlenen 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliye işlem yapıldı, 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yaz boyunca düzenlenen 11 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi. Operasyonlarda 23 şüpheliye işlem yapılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025 yılının yaz aylarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda; 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skank, 86 gram kokain, 35 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.