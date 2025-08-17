İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50'si çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 50'si çocuk 65 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında 15 Ağustos günü saat 08.40'ta, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, TCSG-24, KB-22, KB-38) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 50'si çocuk 65 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
