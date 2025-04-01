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İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 46 Kişi Yakalandı

İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 46 Kişi Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından lastik bot içinde yakalandı ve işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 46 düzensiz göçmen, lastik bot içerisinde yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Mart saat 01.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından hareketli lastik bot tespit ederek çalışma başlattı. Tespit edilen lastik bot, ekipler tarafından durdurulurken içerisindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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