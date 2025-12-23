İzmir'de firari hırsız ve uyuşturucu satıcısına operasyon

İzmir'in Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hırsızlık zanlısı ile evini uyuşturucu ticarethanesine çeviren bir zehir taciri yakalandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.'nin (31) peşine düştü. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranan şahsın bir adrese geleceği bilgisini alan ekipler, bölgeyi abluka altına aldı. Kurulan pusu neticesinde yakalanan A.İ., adli mercilerdeki işlemlerinin ardından doğrudan cezaevine gönderildi.

Gaziemir'de zehir evine baskın

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Yeşil Mahallesi'nde bir ikametin uyuşturucu satış noktasına çevrildiği bilgisi üzerine harekete geçti. K.G. isimli şahsın evine 22 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 317 gram esrar maddesi, hassas terazi, esrar öğütme ve içme aparatları ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.G., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilecek. - İZMİR