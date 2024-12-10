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İzmir'de Uyuşturucu Ticaretine Ağırlık Veren Taksi Şehir Çökmüş!

İzmir'de Uyuşturucu Ticaretine Ağırlık Veren Taksi Şehir Çökmüş!
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İzmir'in Buca ilçesinde polis, bir taksiden toplam 8 parça metamfetamin ve 2 bin 910 TL nakit para ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla sürücü tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir taksiden, satışa hazır halde 8 parça metamfetamin maddesi ve nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen taksi sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık günü Homeros Bulvarı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durdurulan taksinin sürücüsü A.E.'nin üzerinden satışa hazır halde toplam 8 parça metamfetamin maddesi ve 2 bin 910 TL ele geçirildi. Savcılıktan alınan izinle şüpheli taksi sürücüsünün ev adresinde yapılan aramada da yine metamfetamin maddesi ele geçirilirken, A.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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