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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Bin 537 Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Bin 537 Hap Ele Geçirildi
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 bin 537 adet uyuşturucu nitelikli hap ile yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, uyuşturucu nitelikli 15 bin 537 adet hapla yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 27 Şubat günü uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.Ç. (25), uyuşturucu nitelikli 15 bin 537 adet hapla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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