İzmir'de Uyuşturucu Tacirine Baskın: 4 Kilo Kokain Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir uyuşturucu tacirinin adresine yapılan baskında, 4 kilo 430 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde G.P. adlı bir kişinin, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu, söz konusu uyuşturucunun torbacı tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağını tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adrese yönelik gerçekleştirilen aramalarda 4 kilo 430 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınırken şüpheli G.P., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - İZMİR