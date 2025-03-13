Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

Eurofighter alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz

İzmir'de Uyuşturucu Tacirine Baskın: 4 Kilo Kokain Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Tacirine Baskın: 4 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan bir operasyonda, uyuşturucu taciri G.P.'nin adresinde 4 kilo 430 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir uyuşturucu tacirinin adresine yapılan baskında, 4 kilo 430 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde G.P. adlı bir kişinin, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu, söz konusu uyuşturucunun torbacı tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağını tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adrese yönelik gerçekleştirilen aramalarda 4 kilo 430 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınırken şüpheli G.P., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
img

Unutulmaz dizi film oluyor! Kadro dikkat çekti
img

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
Putin, Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt

Putin neden üniforma giydi? Dünyanın merak ettiği soruya manidar yanıt
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.