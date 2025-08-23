İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 33 yaşındaki T.G., mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan NARKOALAN unsurları, T.G. (33) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; satışa hazır 9 parça halinde toplam 9,74 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 110 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

