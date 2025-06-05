İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 183 Kök Skunk Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 183 Kök Skunk Ele Geçirildi
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Seferihisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 183 kök skunk bitkisi ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 183 kök skunk bitkisi ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 3 Haziran günü düzenlenen operasyonda, Seferihisar ilçesinde iklimlendirme yöntemiyle kenevir yetiştirildiği tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda, 183 kök skunk bitkisi, 4 iklimlendirme çadırı, 16 LED panel, 8 iklimlendirme filtresi, 10 iklimlendirme fanı ve 8 havalandırma borusu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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