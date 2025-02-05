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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik polis operasyonda yüklü miktarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. İki ayrı operasyonda toplamda 10 kilo 835 gram skunk esrar ve 19 bin 320 uyuşturucu nitelikli hap bulundu. Olaylarla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yüklü miktarda esrar ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde torbacı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 10 kilo 835 gram skunk esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili A.D. ve G.D. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri Konak ilçesinde de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda uyuşturucu nitelikli 19 bin 320 hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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