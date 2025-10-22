İzmir'de Uyuşturucu ile Yakalanan İki Çocuk Suçüstü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 çocuğun üzerinde esrar maddesi ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Y.C.A. ve E.S. adlı 2 çocuğu durdurdu. Yapılan üst aramalarında, farklı ağırlıklarda paketlenmiş esrar maddeleri ele geçirildi. Her iki çocuk da ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte doktor raporu alınmasının ardından Bayraklı Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Olayla ilgili yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi. - İZMİR