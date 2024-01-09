İzmir'de Üçüncü Evliliklerini Yapan Çiftin Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde geçen ay hayatlarını birleştiren, her ikisinin de üçüncü evliliklerini yaptığı çiftin tartışması, kadının kocasını kalbinden bıçaklaması sonucu cinayetle sonlandı. Kadın ve evde bulunan eski eşinden olma oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat gece yarısı saat 01.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan, 1 ay önce ise evlenerek hayatlarını birleştiren ve her ikisinin de 3. evliliği olduğu öğrenilen Fırat Bozkurt (43) ile eşi Şirin Bozkurt (47), arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şirin Bozkurt, eline aldığı bıçakla kocası Fırat Bozkurt'u çıkan arbedede kalbinden bıçaklandı.

Eski eşinden olan çocuğu şoka girince komşuya göndermiş

Fırat Bozkurt, yatak odasında kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Şirin Bozkurt ise o sırada evde olan ve şoka giren eski eşinden olma 18 yaşındaki oğlu Ç.G.'yi komşuya gönderdi. Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fırat Bozkurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Anne ve oğlu gözaltına alındı

Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR