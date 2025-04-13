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İzmir'de Trafik Polisi Darp Olayı: 2 Polis Açığa Alındı

İzmir'de Trafik Polisi Darp Olayı: 2 Polis Açığa Alındı
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İzmir'de çevirmeden kaçan bir vatandaş, trafik polisleri tarafından darp edildi. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı ve ilgili polisler idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

İzmir'de çevirmeden kaçtığı iddia edilen bir kişi, yaşanan gerginlikte trafik polisleri tarafından darp edildi. Olaya karışan polisler, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınırken darp anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Nisan günü Konak ilçesi Alsancak semti Bornova Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde trafik denetlemesi yapan polis ekipleri, iddiaya göre bir aracın çevirmeden kaçtığını fark etti. Bir süre sonra arabasından inen vatandaş, yaya olarak yoluna devam etmek isterken, polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisler, kimlik ve ehliyet kontrolü yapmak isteyince vatandaş, yaya olduğunu belirterek itirazda bulundu. Vatandaşın ehliyetini göstermemesi üzerine gerilen ortamda, polis ekipleri vatandaşı etkisiz hale getirmek için güç kullandı. Darp edilen vatandaş da durumu asayiş ekiplerine bildirdi.

Trafik polisleri açığa alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen vatandaşı ifadesini almak için emniyete götürdü. Darp edilen vatandaşın şikayetçi olmasıyla, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya karışan trafik polisleri, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Öte yandan darp anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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