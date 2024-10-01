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İzmir'de Trafik Kazası: Yanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trafik Kazası: Yanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü Hüseyin Zağlı olan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarparak alev aldı. Kaza sonrası itfaiye yangını söndürürken, sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de kaza sonrası yanan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Zağlı idaresindeki 35 AN 4011 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savrularak yol kenarındaki duvara çarptı. Otomobil, çarpmanın ardından bir anda alev alıp yanmaya başlarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Zağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan kontrolün ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ - 3.Sayfa
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