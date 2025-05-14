İzmir'de Torbacılara Operasyon: Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve düzenekler ele geçirildi. Çalışmalar dahilinde gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda; 18 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 953 gram esrar-skunk, 32 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs işlemleri için emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR